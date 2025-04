Marc Degryse snoeihard voor Belgische topclub: "Ze stellen niets meer voor"

Anderlecht heeft in het tweeluik tegen KAA Gent goed wat vertrouwen kunnen opdoen met twee overwinningen (5-0 en 0-1). Maar dat lijkt vooral te wijten aan de zwakte van de Buffalo's.

De Champions' Play-offs verlopen duidelijk op twee snelheden, met KRC Genk, Union SG en Club Brugge als drie titelkandidaten en KAA Gent, Anderlecht en Antwerp die strijden om de vierde plaats.

Maar Marc Degryse ziet dat bij die laatste drie zelfs een ploeg niets meer voor elkaar krijgt. Anderlecht won met 0-1 op het veld van KAA Gent, maar ziet dat dit vooral aan de zwakte van de Buffalo's lag.

"Anderlecht kon tegen KAA Gent voor de derde keer op rij de nul houden. Maar of die statistiek nu de mentale boost is die Hasi en co naar de bekerfinale kan loodsen...? Het is dat dit AA Gent niets meer voorstelt", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

"Die houden ook de nul - aan de overkant van het veld, welteverstaan", gaat Degryse verder, want de Buffalo's hebben ook een heel opvallende statistiek beet. "Gent maakte in deze play-offs één doelpunt; één."

"Dan kijk ik veel meer uit naar de partij van Anderlecht komende donderdag op de Bosuil. Als paars-wit ook dan een goed resultaat kan neerzetten, dán zal ik overtuigd zijn dat Anderlecht mentaal klaar is voor de Cup Final", besluit hij.