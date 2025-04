Titeldroom aan diggelen? Genk verliest thuis nu ook van Antwerp en pakt 1/12

1/12 en titeldroom aan diggelen? Antwerp heeft op het veld van Racing Genk zijn eerste zege van deze play offs geboekt. Dankzij een elfmeter van Tjaronn Chery kwam Antwerp op voorsprong en die gaven ze nooit meer uit handen. Genk moet hopen op een gelijkspel in het Dudenpark straks.

Karetsas met eerste schot

Het is geen 5 voor 12 maar 12 voor 5 communiceerde Racing Genk de afgelopen week met hun fans. Want mits een overwinning tegen Antwerp zou Genk opnieuw even aan de leiding staan in de Champions' Play Offs en zou de 5e titel weer binnen handbereik liggen.

Na een lastige openingsfase voor de thuisploeg kwam na een kwartier dan toch het eerste schot van de voet van Karetsas. De jonge Griek trof van dichtbij echter op Lammens. Er volgde na een mager kwartier een sterk kwartier maar verder Lammens bedreigen lukte niet meer.

Chery scoort ditmaal wel tegen Penders

Antwerp nam opnieuw over en na een fout van Sadick net buiten de 16 leken de bezoekers een vrije trap op een interessante positie te krijgen. Maar de VAR oordeelde dat de fout niet net buiten maar wel net binnen de 16 gebeurde.

Gevolg: voor de vierde wedstrijd op een rij een strafschop tegen voor RC Genk.Chery zette zich net als afgelopen woensdag achter de bal. Penders dook de goede hoek uit maar was kansloos tegen de harde en hoge elfmeter van Chery.

Antwerp opnieuw op voorsprong tegen Genk, was het nu wel voldoende voor hun eerste zege deze play offs? Na rust focusten ze zich alleszins vooral op voetballen vanuit de reactie. Ook Lammens had een stevige reactie in huis wanneer een laag schot van Steuckers nog via de voet van Odoi van richting veranderde.

Geen slotoffensief

Genk domineerde het balbezit wel en kwam bij momenten dicht bij het doel van Lammens maar echt grote kansen bleven uit door de goede Antwerpse afweer. Fink greep in door drievoudig te wisselen op het uur maar ook met Oh naast Tolu. Het plan was duidelijk: De spitsen bereiken met voorzetten. Maar het hoofd van de boomlange Nigeriaan stond niet goed afgesteld.

Een echt slotoffensief kon Genk niet meer produceren waardoor de Limburgers met 1/12 de titel wat verder uit hun handen zien glippen. Door de eerste driepuner van deze play offs komt Antwerp tot op 5 punten van de vierde plaats van Anderlecht.