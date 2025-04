Peter Vandenbempt ziet dat refs titelkandidaat benadelen: "Op een bepaald moment is het genoeg geweest"

KRC Genk kreeg de afgelopen weken tik na tik in de titelstrijd. Het spelniveau is niet wat het moet zijn, maar er valt ook wat te zeggen over bijna onbegrijpelijke beslissingen van de arbitrage.

KRC Genk begon goed aan zijn play-offs, maar de laatste vier speeldagen loopt alles mis. De Limburgers pakten 1 op 12 en zagen hun titelkansen een serieuze deuk krijgen. Het spel is niet meer wat met was tijdens het reguliere seizoen, wat ongetwijfeld met druk en vertrouwen te maken heeft.

Maar daarnaast valt het ook op hoe Genk steeds weer opvallende beslissingen in zijn nadeel ziet genomen worden door de arbitrage. Peter Vandenbempt wou er nog wat over kwijt, want tijdens de wedstrijd tegen Antwerp waren er maar liefst drie belangrijke fases waarin scheidsrechter Jan Boterberg en de VAR beslissingen namen die bijna niet te begrijpen zijn.

"Er was die very low cost penalty tegen Union en gisteren volgde de climax tegen Antwerp", begon Vandenbempt bij Sporza. "Dan heb ik het niet alleen over de penalty, maar ook over de soort judoworp van Kerk. Toen bleef het oorverdovend stil vanuit de VAR-ruimte in Tubeke."

Kerk kwam heel goed weg met geel daar. "En de handsbal van Renders vond ik overduidelijk. Toch kreeg Genk geen strafschop", gaat Vandenbempt verder. "Op een bepaald moment is het genoeg geweest. Chapeau dus hoe hoffelijk Genk blijft reageren, het siert hen."

"Dat deden ze twee jaar geleden ook in de legendarische kampioenenwedstrijd tegen Antwerp. Ook toen hadden ze een penalty moeten krijgen. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat beleefde mensen een prijs moeten betalen", besluit Vandenbempt duidelijk.