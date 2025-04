Komt het nog wel goed? Marc Degryse doet zeer pijnlijke vaststelling over KRC Genk

KRC Genk zag afgelopen weekend zijn kansen op een titel nog verder afnemen. De Limburgers pakten 1 op 6 tegen Antwerp.

KRC Genk pakte 1 op 12 in zijn laatste vier wedstrijden. Er werden bijna onbegrijpelijke beslissingen genomen door de arbitrage, maar het is ook gewoon niet goed genoeg voor een titelkandidaat.

Volgens Marc Degryse maken de Limburgers nog maar weinig kans op de titel. "Voor Racing Genk is alles mathematisch nog mogelijk, maar mijn gevoel zegt dat ze opnieuw geen kampioen worden. Wat mij betreft, is Genk mentaal gekraakt. Sinds de strafschop in de blessuretijd op Club Brugge. Daar is dit verhaal begonnen", opent hij bij Het Laatste Nieuws.

Nadien volgde de eerste thuisnederlaag van het seizoen tegen Union SG. De derde domper volgde zondag met meteen een nieuwe thuisnederlaag tegen Antwerp. Degryse doet een pijnlijke vaststelling.

"Racing Genk voetbalt niet meer. Dat zag je met name toen Fink gisteren met twee spitsen ging spelen. Dan denkt zo’n ploeg dat ze alleen nog maar lange en hoge ballen moeten trappen." Maar Degryse weet ook hoe dat komt.

"Het voetbal van Genk is verdwenen omdat de jongens die voor dat voetbal moeten zorgen, niet meer dominant zijn. En dan denk ik in de eerste plaats aan Steuckers. Gisteren tegen Antwerp was hij volledig onzichtbaar. En ergens snap ik het wel. Hij komt pas terug uit blessure en dan is het niet makkelijk om in de play-offs - waarin het ritme en de intensiteit omhoog gaan - het verschil te maken", besluit hij.