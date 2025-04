Racing Genk heeft de controle verloren: alleen op deze manier kan het nog goedkomen

Racing Genk staat slechts op drie punten van de eerste plaats, maar op mentaal vlak waren de klappen misschien te groot. We wisten dat één van de drie titelkandidaten op een gegeven moment zou breken, maar dit hadden we niet verwacht.

"Het is duidelijk, de druk om voor de titel te strijden valt te zwaar op de schouders van deze groep." Harde woorden, en je zou denken dat ze komen van een analist. Alleen is het een uitspraak van coach Thorsten Fink, die bijzonder duidelijk is over het grote probleem van zijn Racing Genk.

Genk startte als comfortabele leider aan de play-offs, maar heeft nu drie punten achterstand op Union Saint-Gilloise. We wisten het al op voorhand: RUSG had het enorme voordeel om zijn PO1 te beginnen tegen de 'flop 3' van deze top 6, de drie teams die voor de vierde plaats strijden, en ze hebben dit voordeel benut door 9 op 9 te halen.

Zo zagen we met Club Brugge - KRC Genk een eerste echte kraker. Alle miserie begon toen voor de Limburgers: terwijl een punt op Jan Breydel een goede zaak zou zijn geweest, leden de troepen van Fink hun eerste grote teleurstelling door na een late strafschop te verliezen.

Genk slaagde er niet in om te reageren

Sindsdien doet de reeks van Racing Genk pijnlijk denken aan die van Union Saint-Gilloise in 2024, toen de Brusselaars hun eindfase begonnen met 0 op 12. Verlies tegen Union en een rampzalige 1 op 6 tegen Antwerp: een 1 op 12 die de Limburgers verbijsterd achterlaat.

In de titelstrijd is het verrassend genoeg de leider die aan het begin van de sprint struikelde en nu een aanzienlijke achterstand heeft op zijn concurrenten. Niet per se een sportieve achterstand: een overwinning in het Dudenpark volgende zaterdag en Genk staat weer aan kop. Maar wel op mentaal vlak.

KRC Genk heeft niet echt keuze: om terug in het spoor van Union en Club Brugge te komen, moet er 6 op 6 behaald worden... tegen Union, en tegen Brugge. Maar daarin slagen vereist ongekende mentale veerkracht. Union slaagde er vorig jaar niet in. Zullen we dit keer een ander scenario zien?