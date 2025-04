Jackpot voor KRC Genk? Topclubs uit Premier League, Bundesliga en Portugal staan in de rij voor Tolu, die droomtransfer verklapt

KRC Genk kan deze zomer enkele sterkhouders zien vertrekken. Tolu Arokodare kan daar eentje van zijn. De Nigeriaanse spits scoorde dit seizoen al aan de lopende band en dat hebben ze in het buitenland ook opgemerkt.

Tolu Arokodare maakt dit seizoen bijzonder veel indruk bij KRC Genk. De Nigeriaanse spits was dit seizoen al goed voor 22 doelpunten in 41 wedstrijden over alle competities heen.

Zijn prestaties gaan niet onopgemerkt voorbij, ook niet in het buitenland. SportsBoom meldt dat hij op heel wat interesse kan rekenen vanuit de Premier League, maar ook andere topcompetities.

Zo zouden Fulham, Newcastle United, Benfica en Trabzonspor interesse tonen in de spits. Bayern München en Borussia Dortmund houden zijn situatie ook nauwlettend in de gaten.

De kans dat Tolu deze zomer een mooie transfer kan versieren lijkt dan ook groot. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op zo'n 13 miljoen euro.

Veel kan Tolu nog niet kwijt over zijn toekomst, maar het is duidelijk waar hij het liefst terechtkomt. "De toekomst is ongeschreven, maar zoals veel spelers is het een droom van mij om ooit in de Premier League te spelen", zei hij bij SportsBoom.