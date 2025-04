Genk benadeeld in volle titelstrijd? "Een onbegrijpelijke beslissing. Dit is onverklaarbaar"

Racing Genk ging in eigen huis onderuit tegen Antwerp met 0-1. Na afloop van de wedstrijd was er onbegrip over een niet gefloten penalty voor de Limburgers.

KRC Genk zit in de hoek waar de klappen vallen. De Limburgers konden nu al vier wedstrijden op rij niet meer winnen en blijven achter met een 1 op 6 tegen Antwerp en twee thuisnederlagen op rij.

Opvallend daarbij is dat de troepen van coach Fink nu al vier wedstrijden op rij een strafschop tegen kregen. Over niet elk van die strafschoppen waren analisten het unaniem eens en dus mogelijk toch wat reden tot klagen bij Genk.

Zondag had Genk tegen Antwerp een strafschop moeten krijgen na handspel, maar voor de Limburgers ging de bal niet op de stip. Scheidsrechter van dienst Boterberg liet verder spelen en de VAR bekeek de fase, maar zag het handspel niet. "Dit is onbegrijpelijk", zo stelde analist Olivier Deschacht.

Met nog een tiental minuten op de klok ging een voorzet richting Tolu. Die kopte op doel terwijl zijn tegenstander met de hand in de lucht in duel ging. Op de herhaling is te zien dat de bal tegen de hand gaat.

"Er is een herhaling waar je ziet dat de bal via de hand duidelijk omhoog gaat. Hier raakt hij de bal met de hand en de bal gaat duidelijk omhoog en dat is voor ons duidelijk handspel", aldus Deschacht bij DAZN.

Waarom dit geen strafschop is? "Dit is onverklaarbaar. Ze hebben meer herhalingen nodig gehad en meer tijd nodig gehad dan wij. Ik heb één herhaling nodig gehad om te zien dat dit handspel is. Franky Vander Elst had het ook direct gezien. Dit is een onbegrijpelijke beslissing."