Wanneer mind games escaleren: Matte Smets haalt uit naar Chery en ref Boterberg

Heel wat strijd in de Cegeka Arena zondagmiddag bij de 0-1 overwinning van Antwerp in Genk. Dat werd vooral duidelijk bij de 0-1 van Tjaronn Chery. Maar wat was er nu eigenlijk aan de hand.

Situatieschets

Na enkele minuten te wachten op het signaal van de VAR, werd een vrije trap voor Antwerp een strafschop. Net zoals afgelopen woensdag zette Tjaronn Chery zich achter de bal. Anders dan afgelopen woensdag scoorde Chery ditmaal wel vanop elf meter, al gingen daar de nodige mind games van Mike Penders aan vooraf.

Om te zeggen dat Chery het niet aan zijn hart liet komen is nogal kort door de bocht want de Surinamer ging meteen verhaal halen bij de jonge Genk-doelman. Het mondde uit in een opstootje met uiteindelijk drie gele kaarten, al had er zeker een rode bij kunnen zitten. Dat vond Genk-verdediger Matte Smets ook.

Geen rood

"Chery gaat naar Penders toe. Ik denk dat hij oud genoeg is om dat niet te doen maar dan ga je als ploeg je teamgenoot verdedigen. Vervolgens pakt er iemand Kayembe bij de keel (Kerk, nvdr.) en wordt er maar geel gegeven, dat vond ik heel raar", is het oordeel van de jonge Matte Smets na de wedstrijd.

En wat maakte Chery er zelf van? "Wat hij zei? Geen idee. Ik zag hem wat dansen maar hoorde niet wat hij zei. Als ik woensdag had gescoord, hadden we wellicht gewonnen. Dat was even zuur maar nu heeft mijn doelpunt wel voor de zege gezorgd", danste hij eerst nog om de hete brij.

Chery is oud genoeg om daar niet op te reageren

Uitgepraat als volwassen mensen

"Hij daagde me misschien wel even uit. Dan wou ik gaan zeggen dat de bal er wel lekker in ging en het me niets deed en plots kwamen er wel veel mensen naartoe", gaf Chery ook toe. Maar uiteindelijk is alles nog goed gekomen tussen de twee protagonisten: "Na affluiten kwam hij naar me om zijn excuses aan te bieden en te zeggen dat hij het me zo moeilijk mogelijk kon maken. Uitgeklaard, alles is in orde", besluit de ervaren middenvelder met de glimlach.