Jan Vertonghen kan nog hopen op een mirakel: "Ik probeer realistisch te blijven..."

Het grote doel van het huidige seizoen voor Jan Vertonghen lijkt steeds verder weg. Besnik Hasi heeft de deur niet gesloten, maar men voelt zijn pessimisme - of realisme.

Jan Vertonghen zal de laatste grote afspraak van zijn carrière missen. Sinds hij zijn pensioen aankondigde, kort voor de Play-offs, is de aanvoerder van RSC Anderlecht niet meer op het veld verschenen. Erger nog: sinds hij Cercle Brugge heeft geconfronteerd, heeft Vertonghen niet meer getraind met de groep.

Besnik Hasi kon zijn pessimisme dus niet verbergen, een week voor de bekerfinale. "Het is moeilijk voor mij om over Jan te praten, want hij heeft nog niet getraind. Natuurlijk weten we allemaal wat hij kan brengen als hij er is", begint de Anderlecht-coach.

"Ik zal altijd blijven hopen, maar ik probeer realistisch te blijven", twijfelt Hasi vervolgens. "Jan doet fantastisch werk met de groep buiten het veld. Hem op het veld hebben zou nog iets anders zijn. Maar we zijn er nog niet."

Zelfs als Vertonghen deze week miraculeus terugkeert op training, zou Hasi hem op het laatste moment durven opstellen, zonder enig ritme in de benen? "Zou dat een optie zijn? Het is altijd een optie", glimlacht hij. "Als hij fit is."

Achter de schijnbare spanning is er echter een feit: het zou werkelijk een wonder zijn als Jan Vertonghen komende zondag het veld van het Heizelstadion zou betreden - althans met voetbalschoenen aan. Als Anderlecht de beker wint, is er echter geen twijfel dat hij die zou optillen, zelfs al is het met een bezwaard hart...