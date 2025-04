Anderlecht-coach Besnik Hasi komt met mooie woorden voor KAA Gent-trainer Danijel Milicevic

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Danijel Milicevic zit in een erg moeilijke periode met KAA Gent. Zal hij na dit seizoen zijn avontuur er verderzetten?

Het bestuur van KAA Gent zal zich zeker afvragen of ze een fout hebben gemaakt door Danijel Milicevic een contract aan te bieden tot 2028. Zijn grote debuut als T1 verloopt bijzonder slecht.

Maar Milicevic leek zondag toch best positief na de nieuwe nederlaag van zijn team in deze Champions' Play-offs. Zonder te schitteren boden de Buffalo's dapper weerstand aan het team dat enkele dagen voordien vijf keer tegen hen scoorde.

Misschien is er hoop op een 5e plaats die waarschijnlijk een barrage zou betekenen (aangezien de bekerwinnaar normaal gezien in de top 4 zal eindigen).

"Ik heb een veel beter KAA Gent gezien dan in Brussel", zo vatte Milicevic de wedstrijd samen. "Ik heb vechtlust gezien, verlangen. Zelfs met 10 man moet ik mijn team feliciteren omdat ze gestreden hebben voor een punt en het verdienden. Onze supporters hebben het ook gezien en hebben ons toegejuicht, dat is wat we hoopten."

Besnik Hasi schoot ook te hulp. "Ik moet Danijel Milicevic feliciteren, want op enkele dagen heeft hij zijn ploeg helemaal gemotiveerd kon hij de dingen verbeteren. Het was niet gemakkelijk na twee keer 5-0 te hebben verloren en toch is het hem gelukt." Woorden die gewaardeerd door de Gentse coach.