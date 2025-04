Binnenkort einde verhaal voor Kasper Dolberg in Brussel? Anderlecht heeft duidelijk standpunt ingenomen over Deense spits

Kasper Dolberg deze zomer een beslissing moeten nemen: bij Anderlecht blijven of een mooie transfer proberen te versieren? De Brusselaars hebben in ieder geval een heel duidelijk standpunt ingenomen.

Kasper Dolberg is in juli 2023 bij Anderlecht aangekomen en zou deze zomer wel eens kunnen vertrekken. Zijn marktwaarde is gestegen van 7 naar 13 miljoen euro sinds zijn aankomst in de Belgische hoofdstad.

Paars-wit zou dus een mooie meerwaarde kunnen realiseren. Maar is dit echt de beste keuze? Zou het niet beter zijn om hem te behouden vanwege zijn kwaliteiten als doelpuntenmaker?

De speler, die droomt van een carrière in de Premier League, zal binnenkort ook een beslissing moeten nemen. De Deen voelt zich in ieder geval goed in Brussel, maar heeft nog geen beslissing genomen over zijn toekomst.

Volgens Het Laatste Nieuws is Anderlecht in ieder geval niet van plan om hem te verkopen. Een bod van rond de 15 miljoen euro zou de situatie echter kunnen veranderen.

Dit zal dus een zaak zijn om in de gaten te houden tijdens de volgende transferperiode. Dolberg zou veel interesse moeten krijgen van buitenlandse clubs gezien zijn opmerkelijke prestaties. Tegen KAA Gent scoorde hij nog vier doelpunten.