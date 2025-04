Nicky Hayen zag ook dat één man naliet het verschil te maken: "Dat weet hij zelf ook"

Club Brugge en Union speelden zondagavond 0-0 gelijk, waardoor de titelstrijd nog spannender wordt. Voor Club was het vooral zaak om zich te herpakken na de nederlaag eerder deze week tegen datzelfde Union.

En dat is volgens coach Nicky Hayen zeker gelukt. “We hebben een ander gelaat getoond dan donderdag”, zei hij. “We zaten goed in de wedstrijd: gretig, agressief, en we vonden in balbezit de juiste ruimtes.”

Club Brugge had bij momenten controle over het spel en kreeg ook kansen om op voorsprong te komen. “Op het ideale moment hadden we kunnen scoren. Daar moeten we gewoon efficiënter mee omgaan”, klonk het kritisch. “Als je de kans hebt, moet je toeslaan, zeker tegen een ploeg als Union.”

Toch gaf Club Brugge ook ruimte weg. Vooral in de omschakeling moest het soms achteruit. “In transitiemomenten hebben we te veel ruimte gelaten”, gaf Hayen toe. “Nordin (Jackers) anticipeerde wel heel goed op die lange ballen. Uiteindelijk vind ik dat wij de meeste aanspraak maakten op de overwinning, maar je moet Union ook krediet geven: zij hebben vandaag heel goed verdedigd.”

Een cruciale rol was weggelegd voor Chemsdine Talbi, die twee reuzekansen kreeg om Club naar de zege te schieten. “Talbi heeft impact laten zien”, vond Hayen. “De diepgang en snelheid die hij kan brengen, zijn uniek. Hij moest lang wachten om weer in de ploeg te komen en had niet de tijd om echt ritme op te doen, maar vandaag kon hij het verschil maken. Die kansen hadden binnen moeten zijn. Dat weet hij ook.”

Door het gelijkspel heeft Club Brugge het kampioenschap niet meer volledig in eigen handen. Als Union al zijn resterende matchen wint, worden zij kampioen. Toch weigert Hayen de hoop te laten varen. “Als zij 28 op 30 halen, moet je daar gewoon respect voor hebben. Maar de play-offs zijn enorm onvoorspelbaar en wij blijven erin geloven.”

Hayen zag ook voldoende positieve signalen bij zijn team. “Vandaag heb ik opnieuw een goed Club Brugge gezien. Ik wil de eerste ploeg nog zien die vijftien kansen kan creëren tegen Union. Zij verdedigen letterlijk tot op de doellijn”, besloot hij strijdvaardig.