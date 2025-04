Marc Degryse meent dat Club Brugge maar op één manier kan winnen zondag tegen Union: "Anders kan je er niks tegen beginnen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge heeft gisteren in eigen huis verloren van Union Saint-Gilloise (0-1), en Marc Degryse heeft zijn visie gedeeld over hoe blauw-zwart zich kan herpakken voor de komende uitwedstrijd tegen de Brusselaars.

De analist gelooft dat het voor Club Brugge een moeilijke taak zal zijn om weer op het juiste pad te komen. "Club Brugge en Genk kunnen nu in de rol van de jager kruipen, maar het is een zware opdracht voor Nicky Hayen", aldus Degryse in HLN.

Volgens Degryse is het verlies tegen Union een wake-up call voor Club Brugge. "Hayen vond tot nu toe altijd wel oplossingen, zelfs in de Champions League, maar tegen Union vond hij geen succesformule", zei Degryse. Hij benadrukt dat het nu tijd is voor een andere benadering om Union te verslaan.

Hij vond dat Club Brugge offensief niet overtuigde en dat er meer individuele acties gecreëerd moeten worden. Hij noemde Talbi als een mogelijke sleutelspeler, gezien zijn snelheid op de flank. "Met zijn snelheid zou hij een wapen kunnen zijn", voegde Degryse eraan toe.

Daarnaast denkt Degryse dat het middenveld van Club Brugge meer initiatief moet nemen. "Er moet meer creativiteit en drive komen vanuit het middenveld. In de spits had Romeo Vermant het ook moeilijk", aldus Degryse, die daarom pleit voor een andere opstelling.

Degryse suggereert een aanpak die gebaseerd is op de succesvolle strategie van Club Brugge in de Champions League, specifiek tegen Atalanta. "Waarom niet spelen zoals tegen Atalanta? Tzolis en Talbi als vleugelspelers en Jutglà in de spits", zegt Degryse. Hij gelooft dat deze formatie Club Brugge een betere kans zou geven tegen Union.

Tot slot waarschuwt Degryse dat Club Brugge aanvallend veel meer moet brengen in de komende wedstrijd. "Anders kan je tegen dit Union niks beginnen", besluit hij, duidelijk wijzend op de noodzaak voor verbetering als Club Brugge succes wil behalen in het Dudenpark.