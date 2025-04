Noah Sadiki doet opmerkelijke onthulling: "Hein Vanhaezebrouck had me overtuigd, maar..."

Noah Sadiki heeft teruggeblikt op het opmerkelijke gesprek dat hij had met Hein Vanhaezebrouck voordat hij naar Union trok. De middenvelder had een transfer naar KAA Gent kunnen versieren, maar koos uiteindelijk voor Union.

Bijna twee jaar na zijn transfer naar Anderlecht is Noah Sadiki teruggekomen op een sleutelmoment in zijn parcours: zijn telefoongesprek met Hein Vanhaezebrouck. In een interview met Het Nieuwsblad vertelde de Congolese international hoe deze babbel zijn lot had kunnen veranderen.

"Ik kende hem niet, maar met hem spreken was heel leerrijk. Hij spreekt héél veel, dus je luistert ook héél veel. Hij heeft me punten genoemd waarop ik moest werken en nog beter in kon worden. Ik heb lang met hem gepraat", zei Sadiki.

Het was geen gewoon gesprek. "Hij heeft me ook overtuigd." Sadiki geeft toe dat hij serieus onder de indruk was van wat Vanhaezebrouck te zeggen had. Ondanks dit diepgaande en vleiende gesprek zou uiteindelijk een andere club de voorkeur krijgen.

Want uiteindelijk was het Union Saint-Gilloise die het verschil maakte. "Union ging er honderd procent voor – in tegenstelling tot KAA Gent – en leek me de beste keuze."

Tot op de dag van vandaag heeft Sadiki nog steeds veel respect voor Vanhaezebrouck en de kans die hij hem had geboden. Maar hij heeft geen spijt van zijn beslissing.