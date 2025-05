Union-speler maakt duidelijk wat hij vindt van zijn gele kaart, die hem kampioenschapsmatch kost

Alhoewel hij speeltijd heeft gehad in elke wedstrijd van Union Saint-Gilloise tijdens de Champions' Playoffs, zal Kevin Mac Allister in de beslissende wedstrijd van aanstaande zondag tegen AA Gent op de tribune moeten blijven. De verdediger blijft desondanks zelfverzekerd.

Kevin Mac Allister is geschorst na zijn gele kaart ontvangen tijdens de overwinning van de Unionisten tegen Antwerp afgelopen weekend. Scheidsrechter Jasper Vergoote had besloten hem te bestraffen na een contact met Gyrano Kerk.

Een beslissing die hem frustreert: "Als ik iemand van achteren had geslagen, had ik de straf geaccepteerd. Maar dit was geen duidelijke kaart. Hij zei me dat hij niet wist dat ik bedreigd was... Ik was vanaf dat moment met verlof", zei hij bij Sudinfo.

"Ik denk dat ik nerveuzer zal zijn dan degenen op het veld", zegt de broer van de ster van Liverpool tegen Sudinfo. "Want als je op het veld bent, heb je geen tijd om na te denken. Je volgt gewoon het spelplan en doet je best. Van buitenaf lijdt je altijd meer."

Kevin Mac Allister is vol vertrouwen

De verdediger heeft volledig vertrouwen in zijn ploeggenoten: "Eerlijk gezegd, natuurlijk ben ik teleurgesteld. Maar ik weet dat het team het werk zal doen. Want als je naar de verdedigers kijkt, of het nu Ross Sykes, Fedde Leysen of anderen zijn, hebben ze het altijd goed gedaan. Ik blijf rustig."

De groep van Union Saint-Gilloise beleeft momenteel een bijzondere week. Slechts één overwinning kan belonen voor het verrichte werk: "We weten dat we heel dicht bij de titel zijn. We hebben nog één wedstrijd om iets heel belangrijks te bereiken. Persoonlijk ben ik nog nooit zo dicht bij zoiets geweest in mijn leven. Want vorig seizoen, ook al streden we tot de laatste dag voor de titel, we waren nog steeds afhankelijk van het resultaat van Brugge."