Pijnlijke nederlaag voor Club Brugge tegen Union: Nicky Hayen is streng voor zijn spelers

Club Brugge had het bijzonder moeilijk tegen Union en verloor met het kleinste verschil. Trainer Nicky Hayen weet dat het zondag beter moet in de terugwedstrijd.

Afgelopen zondag speelde Club Brugge nog KAA Gent op een hoopje met een 0-5 zege, maar tegen Union kon het voor het eerst in 33 competitiewedstrijden niet scoren en leed het zijn eerste nederlaag in de Champions' Play-offs.

Voor Nicky Hayen was het duidelijk wat er mankeerde bij zijn ploeg. "We zijn met de juiste intenties gestart, maar de kwaliteit was niet altijd aanwezig. We speelden te traag, ook al hadden we de spelers in de ruimtes waar we ze wilden hebben."

Hayen streng voor zijn spelers na nederlaag tegen Union

"Echt heel grote kansen hebben we niet gehad, tot op het einde van de wedstrijd. We waren niet op het niveau wat we moesten zijn om te winnen. Sommige spelers hebben niet hun niveau gehaald van de voorbije weken en maanden", was Hayen toch streng.

"Het is heel vervelend dat we vandaag verliezen, want het is het eerste nederlaag in 15 of 16 wedstrijden in de play-offs. Het is een heel ongelukkig moment, maar anderzijds kan alles nog altijd veranderen tot de laatste speeldag."

Zondag trekt Club Brugge naar Union. "Wat we gaan veranderen tegen zondag? Laat ons eerst de analyse maken, maar het is duidelijk dat het op alle vlakken beter zal moeten zijn als we zondag de drie punten willen pakken tegen Union."