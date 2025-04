Hans Vanaken is rechuit na eerste nederlaag van Club Brugge, maar zag ook fout bij goal van Union

Club Brugge heeft zijn eerste punten verloren in de Champions' Play-offs, op eigen veld ging het met 0-1 onderuit tegen Union. Hans Vanaken panikeert echter nog niet.

Door het puntenverlies van Racing Genk kon Club Brugge bij een zege tegen Union vier punten uitlopen op de Limburgers en vijf punten op de Brusselaars. Maar blauw-zwart ging met 0-1 onderuit na een goal van Castro-Montes net na het halfuur.

Club Brugge kon moeilijk kansen bij elkaar voetballen tegen Union, al kwam het in het slotminuten nog dicht bij de gelijkmaker. Tzolis raakte echter niet voorbij Moris en Vetlesen kopte nog op de lat. De eerste nederlaag was zo een feit.

Te weinig kansen van Club, foutje bij de tegengoal

"We wisten wat we konden verwachten", zei kapitein Hans Vanaken achteraf. "Union stond erg goed in blok en wij creëerden, met de slotfase niet meegerekend, gewoon te weinig kansen", was de eerlijke analyse van Vanaken.

Union trapte net als Club maar drie keer binnen het kader, maar scoorde wel. Volgens Vanaken liep er dan ook het een en het ander mis bij de goal van Castro-Montes. "Het is jammer dat Jashari uitglijdt, maar Castro-Montes krijgt ook te veel ruimte."

"Ik ben natuurlijk teleurgesteld over dit resultaat, maar het is aan ons om deze wedstrijd te analyseren en daar ook lessen uit te trekken naar zondag toe." Dan ontvangt Union Club Brugge om 18u30 in het Dudenpark.