Bij Union lijken ze ook het mentale voordeel te hebben: "Club Brugge kreeg een deuk in het ego"

Union Saint-Gilloise heeft Club Brugge op een gelijkspel gehouden en pakte 4 op 6 tegen de landskampioen. Noah Sadiki was achteraf in zijn nopjes, maar weet wel dat het nog vier oorlogen worden die de Brusselaars moeten uitvechten.

Union SG kon zondag geen gouden zaak doen in de stand, maar slaagde wél in iets wat in vorige seizoenen vaak ontbrak: niet verliezen op een cruciaal moment. "Een goed punt? Ja en nee", gaf Noah Sadiki toe. "Brugge kreeg een paar heel gevaarlijke kansen, wij ook, maar niet genoeg om echt aanspraak te maken op meer. Dit gelijkspel is uiteindelijk verdiend voor beide teams."

Het was ook niet vreemd dat Union het moeilijk had, beseft Sadiki. "Club had donderdag verloren en dat was een deuk in hun ego. We wisten dat ze snel druk zouden zetten, zeker met zo weinig tijd tussen de twee matchen. We hebben achterin goed standgehouden, maar in de tegenaanval moesten we beter profiteren van de ruimte."

Verdedigend leverde Union opnieuw een sterke prestatie af, met alweer een clean sheet – de vierde in zes playoffwedstrijden. "Onze organisatie is een grote troef. We staan als blok, lijden samen en geven nauwelijks iets weg."

"Vandaag kregen we misschien de grootste kansen tegen van deze play-offs, maar over het algemeen staan we verdedigend echt sterk", analyseerde Sadiki. "Aanvallend was het wat minder, maar hun centrale verdedigers wonnen bijna elk duel. Dat ze in de Champions League spelen, is niet toevallig."

Binnen de groep willen ze de druk bewust niet groter maken dan nodig. "Niemand had verwacht dat we eerste zouden staan," benadrukte Sadiki. "We zien dit niet als een bonus, maar we genieten wel. Als we samen iets kunnen neerzetten, zou dat geweldig zijn. Vergeet niet: in oktober stonden we maar twee of drie punten boven de degradatiezone. Wat we nu al bereikt hebben, is ongelooflijk."

Union sluit zijn reeks tegen de titelkandidaten volgende week af met een thuiswedstrijd tegen Genk. Daar willen ze voluit gaan. "We blijven onszelf als jagers zien, ook al staan we aan de leiding. Tegen Genk moeten we gewoon winnen, er valt niets meer te rekenen", besloot Sadiki vastberaden.