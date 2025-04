'Toptransfer op komst? Vincent Janssen maakt voorkeur duidelijk voor vertrek bij Antwerp'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De kans dat Vincent Janssen deze zomer vertrekt bij Royal Antwerp FC. De Nederlander heeft zelf ook een voorkeur voor zijn nieuwe bestemming.

Vincent Janssen ligt nog tot 2026 onder contract bij Royal Antwerp FC. De zomermercato is dan ook een ideaal moment om hem van de hand te doen.

In de eerste plaats doet Antwerp dat niet om een transfersom op te strijken, maar wel om van zijn riante loon van 2,5 miljoen euro af te geraken.

Volgens Engelse media heeft de aanvaller ook duidelijk gemaakt wat zijn bedoeling is. Hij zou het liefst van al in de MLS in de Verenigde Staten aan de slag gaan.

De Nederlander arriveerde in de zomer van 2022 op de Bosuil en is er sindsdien altijd de eerste spits geweest. In 131 wedstrijden tot dusver scoorde hij 51 keer en deelde hij 20 assists uit.

Een contractverlenging in Antwerpen zit er helemaal niet in, een transfer deze zomer lijkt dan ook voor alle partijen de beste oplossing te zijn.