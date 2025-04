Zit Antwerp na te snelle hoogconjunctuur in een neerwaartse spiraal? "Successupporters blijven thuis"

Er zat tegen Genk al heel wat minder volk in de tribunes van de Bosuil dan gewoonlijk. Analist Patrick Goots merkt op dat Antwerp, na enkele snelle successen, nu geconfronteerd wordt met hoge verwachtingen.

Marc Overmars had het na het behalen van de beker al gezegd: misschien groeit de club te snel. “Antwerp is in volle opbouw, maar de successen kwamen héél snel, waardoor het publiek ook snel meer verwacht", zegt Goots in GvA.

Volgens Goots straalt de mindere sportieve situatie meteen af op de tribunes. “Antwerp speelt momenteel niet voor de titel. Dat zie je meteen aan de opkomst. De ambiance was nochtans super, de trouwe twaalfde man stuwde de ploeg vooruit. Maar successupporters denken al snel: ‘Het is woensdagavond, morgen is het werken, we blijven thuis.’”

De snelle groei van Antwerp bracht ook veel nieuwe fans met zich mee, maar daar schuilt volgens Goots nu het gevaar. “Die nieuwe supporters mogen natuurlijk niet meteen afhaken. Ze zitten met vragen waar moeilijk een antwoord op komt: ‘Hoe zit het met die nieuwe tribune? Blijft Paul Gheysens investeren? Kan Antwerp zich handhaven in de top zes?’”

Goots benadrukt dat een Europees ticket, zelfs voor de Conference League, erg belangrijk kan zijn om de achterban tevreden te houden. “Zo’n ticket kan voor de nodige stabiliteit zorgen, zowel bij de fans als binnen de club zelf.”

Niet alleen op het veld staat er dus veel op het spel voor Antwerp. “Óók naast het veld moet er werk verzet worden", stelt Goots. "Marc Overmars zal een drukke zomer hebben om het vertrouwen van de supporters te behouden.”