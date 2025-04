Bepaalt nieuwe club van De Bruyne of hij Rode Duivel blijft? Rudi Garcia legt het uit

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Kevin De Bruyne moet eind dit seizoen vertrekken bij Manchester City. Hij speelde maar liefst tien jaar voor de Engelse club.

Kevin De Bruyne wachtte op een voorstel tot contractverlenging van Manchester City, maar dat kwam er uiteindelijk niet, waardoor onze landgenoot zelf zijn conclusies trok.

Het is uitkijken waar de Rode Duivel aan de slag zal gaan. Hij wordt hoofdzakelijk genoemd in de MLS, maar ook uit de Premier League en vanuit het Midden-Oosten is er de nodige interesse.

“Ik vraag me ook af waar hij zal spelen, maar ik heb vooral vertrouwen in Kevin”, vertelt bondscoach Rudi Garcia in een interview met RTL.

De Bruyne liet volgens de Fransman deze week tegen Aston Villa, die interesse in onze landgenoot heeft, zien dat hij nog altijd een grote leider is. En Garcia verwacht dat KDB dat ook zal blijven, voor welke ploeg hij ook kiest.

Zijn plekje bij de Rode Duivels lijkt dan ook niet ter discussie te staan. “Hij blijft een belangrijke speler voor de nationale ploeg. Waar hij volgend jaar ook naartoe gaat, het doel is dat hij ons helpt om ons te kwalificeren voor het WK en dat hij een laatste WK speelt met zijn nationale team.”

Volgens de bondscoach heeft elke keuze die De Bruyne maakt zijn voor- en nadelen, maar moet er eerst gewacht worden tot duidelijk is waar hij zal spelen vooraleer er commentaar mag komen.