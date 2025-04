Franstalige media zijn helemaal zeker: 'Genk en Charleroi hebben akkoord over aanvallende middenvelder'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk heeft een héél belangrijke aanwinst voor volgend seizoen zo goed als beet. Daan Heymans komt de Limburgers versterken.

We schreven eerder al dat KRC Genk concrete interesse heeft in Daan Heymans. De Limburgers zien in de 25-jarige aanvallende middenvelder een ideale versterking voor de aanval.

Bovendien is een transfer van zo'n type absolute prioriteit voor Genk. Konstantinos Karetsas speelt dan wel op eenzelfde positie, maar met Heymans kan de jonge Griek voldoende rust nemen tijdens een druk seizoen.

Deal is rond

Genk heeft de slag alvast thuis gehaald. De Franstalige media bevestigen dat de deal rond is. Enkel de medische proeven en een handtekening staan de transfer nog in de weg.

Wellicht volgt de officiële aankondiging pas na het seizoen. Genk strijdt volop om de landstitel, terwijl Sporting Charleroi volop in de race zit voor een Europees ticket.

Transfersom?

Heymans heeft nog een contract tot medio 2026 bij De Zebra's. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op drie miljoen euro. Een transfersom kennen we (voorlopig) niet.