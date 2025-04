Opmerkelijke gast op Anderlecht en vanavond ook van de partij in Brugge

RSC Anderlecht veegde woensdag de vloer met KAA Gent. Dat deed paarswit ook onder het toeziend oog van bondscoach Rudi Garcia.

DAZN bracht het mooi in beeld woensdagavond. De bondscoach van de Rode Duivels, Rudi Garcia, was van de partij in het Lotto Park.

Net toen hij in beeld kwam was hij druk in discussie met Wouter Vandenhaute, de voorzitter van Anderlecht. Wat de twee bespraken, is niet geweten.

Garcia is aan een drukke route bezig, in ons land maar ook daarbuiten. Zo ging hij in Amsterdam langs om Mika Godts te bekijken. Vanavond is hij te gast in Brugge, voor het duel van Club Brugge tegen Union SG.

In de maand juni is er opnieuw een interlandbreak gepland. Dan spelen de Rode Duivels de eerste matchen van de kwalificatiecampagne voor het WK.

Op 6 juni zijn de Rode Duivels te gast in Noord-Macedonië voor hun opener. Drie dagen later wacht in het Koning Boudewijnstadion een duel met Wales.