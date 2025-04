Champions League gaat weer grote veranderingen tegemoet na klagen van topclubs: drie grote wijzigingen na dit seizoen

De Champions League onderging dit seizoen een historische gedaanteverandering met het nieuwe format van 36 ploegen. Maar amper één campagne ver, liggen er alweer aanpassingen op tafel bij de UEFA.

In de huidige opzet spelen alle clubs acht wedstrijden in een gemeenschappelijke "liga". De top acht plaatst zich rechtstreeks voor de 1/8ste finales. De nummers 9 tot 24 spelen barragematchen om de resterende acht tickets.

Thuisregel

Een voordeel voor de best geklasseerde ploegen was dat zij het tweede duel in de 1/8ste finales thuis mochten spelen. Maar vanaf de kwartfinales werd die regeling losgelaten en bepaalde een loting wie eerst thuis speelde.

Dat leidde tot wrevel bij enkele toplanden. Zo klaagde Arsenal, dat derde eindigde in de league phase, dat het de return tegen Real Madrid niet thuis mocht spelen. Barcelona, tweede na de groepsfase, had hetzelfde probleem tegen Dortmund.

Volgens de Duitse krant Bild overweegt UEFA om die "return thuis"-regel opnieuw te koppelen aan de ranking. Wie hoger eindigt, zou ook in de kwart- en halve finales de return thuis mogen spelen.

Verlengingen geschrapt

Nog andere ideeën liggen op tafel. Zo wil men mogelijk verlengingen schrappen in de knock-outfase. Als een dubbele confrontatie gelijk eindigt, zou men meteen naar strafschoppen gaan.

Ook de landbescherming zou terug kunnen komen. In het oude systeem konden clubs uit hetzelfde land elkaar pas vanaf de kwartfinales tegenkomen. Nu gebeurde dat al in de play-offs of de 1/8ste finales.

PSG moest bijvoorbeeld al afrekenen met Brest in de barrages en versloeg nadien Liverpool én Aston Villa. In Spanje schakelde Real Madrid in de achtste finales Atlético Madrid uit, maar botste in de kwartfinales op Arsenal.

Op 30 mei komt het Club Competitions Committee samen. Zij kunnen wijzigingen voorstellen aan het Uitvoerend Comité van de UEFA. Als die groen licht geeft, volgen de veranderingen al in het seizoen 2025-2026.