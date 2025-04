Alle trainingen geschrapt: Blijft Sven Vandenbroeck wel trainer van Zulte Waregem?

Zulte Waregem werd vorige week kampioen in de Challenger Pro League. Het is uitkijken of er veel zal veranderen aan de ploeg.

Het was een spannende ontknoping, vorige week vrijdag. Zulte Waregem werd alsnog kampioen en speelt volgend seizoen weer in de Jupiler Pro League.

Op de regionale televisie Focus/WTV liet Sven Vandenbroeck weten dat er een weekend lang stevig gefeest werd door heel wat spelers, waardoor de resterende trainingen geschrapt werden om zeker geen blessures op te lopen.

Het is uitkijken of de trainer ook in de Jupiler Pro League aan boord blijft. Hij ziet een verlengd verblijf alvast helemaal zitten, zo vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

“Ik denk dat zowel de club als ikzelf tevreden zijn. We kunnen hier zeker een vervolg aan breien en verder bouwen. Elke ploeg die promoveert, moet bouwen. Er staat hier iets”, klinkt het.

“Qua faciliteiten en omgeving is deze club al jaren 1A-waardig. Naar de groep toe weet je dat je in de Jupiler Pro League wat meer nodig hebt. Er zullen aan de onderkant wel wat jongens verdwijnen en hopelijk aan de bovenkant wat spelers bijkomen.”

Vandenbroeck hoopt dat met deze titel de ommekeer ingezet is na de negatieve spiraal van de voorbije jaren. “Hopelijk hebben we die nu omgebogen en beginnen we aan een mooie toekomst in de komende jaren”, besluit hij.