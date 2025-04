Vermant in het basiselftal van Club Brugge tegen Union? Nicky Hayen zegt hoe hij het bekijkt

Gustaf Nilsson viel geblesseerd uit in de opwarming tegen KAA Gent. Het is uitkijken of hij vanavond fit geraakt voor het duel met Union SG.

Het leek een fikse tegenvaller te worden voor Club Brugge, toen Gustaf Nilsson in de opwarming geblesseerd de strijd moest staken. Zijn vervanger Romeo Vermant deed het echter meer dan behoorlijk, tot genoegen van trainer Nicky Hayen. Maar wat gebeurt er vanavond? Staat Nilsson weer in het basiselftal tegen zijn ex-ploeg Union SG? “Nilsson wordt een twijfelgeval”, bevestigt Hayen aan Het Nieuwsblad. Al wil hij wel iets duidelijk maken over zijn aanvallers. “Maar wij hebben sowieso geen rangorde bij onze spitsen. We hebben wél drie verschillende types die we inzitten naargelang de wedstrijd.” Vermant is zeker een kanshebber. “Romeo zit er momenteel heel goed in. Bij ons moet je altijd klaar zijn, ook wanneer je onverwacht mag spelen zoals tegen Gent. En hij heeft bewezen dat hij er stond”, besluit de trainer van blauwzwart.





Volg Club Brugge - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.