Thibaut Courtois is vastberaden en komt met fikse waarschuwing aan het adres van Barcelona

Zondag staat de finale van de Copa del Rey op het programma. Real Madrid neemt het op tegen FC Barcelona. Thibaut Courtois komt alvast met een fikse waarschuwing op de proppen.

Het Estadio La Cartuja de Sevilla is komende zondag het toneel voor een onvervalste Clasico. FC Barcelona en Real Madrid moeten onder elkaar uitmaken wie de Spaanse beker mag bijschrijven op het palmares.

Thibaut Courtois is alvast vastberaden om niét zonder trofee terug te keren naar Madrid. "Ik kan je verzekeren dat we enorm gefocust zijn op de finale."

"We zijn reeds uitgeschakeld in de Champions League", aldus de Rode Duivel in de Spaanse media. "In La Liga achtervolgen we dan weer op Barcelona. Bekerwinst is dit seizoen dus héél belangrijk voor ons."

"Ik focus alvast op het houden van de nul", besluit Courtois. "Op die manier komen we al een héél eind. Maar iedereen zal honderd procent moeten zijn. We willen alvast tonen dat we een sterk elftal hebben."

Mét Thibaut Courtois in de finale

Courtois zal overigens het doelvlak van De Koninklijke verdedigen. Andriy Lunin keepte de volledige bekercampagne, maar Carlo Ancelotti geeft het vertrouwen aan onze landgenoot.