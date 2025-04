Hrosovsky doet boekje open over bijzondere band met Fink: "Voor iedereen verrassend"

Patrik Hrosovsky kwam dit seizoen bovendrijven bij KRC Genk. De Slovaakse middenvelder heeft veel te danken aan de komst van coach Thorsten Fink.

In de rubriek Not so FAQ (‘Not so Frequently Asked Questions’) van Het Nieuwsblad stelt Dave Peters enkele bijzondere vragen aan zijn gasten.

Zo ook aan Patrik Hrosovsky. De Slovaak krijgt de vraag voorgeschoteld wat het geheim is van Thorsten Fink. “Hij zit de hele tijd stilzwijgend alles te observeren. Nadien begint hij te praten en zegt allemaal de juiste dingen die het team nodigt heeft”, klinkt het.

Zo voelt Hrosovsky het toch aan. Opvallend is dat de Duitser de groep enorm goed bij elkaar houdt. En hij heeft de middenvelder ook een beetje herondekt.

“Hij heeft mij op andere posities gezet, wat hoger soms, waar ik beslissender kon zijn. Ik weet nog dat dat in het begin voor iedereen redelijk verrassend was. Dat zag ik toch aan hun blikken. Dat is onmiskenbaar zijn fingerspitzengefühl.”

Toch belandt Hrosovsky geregeld ook nog op de bank, maar Fink weet dat perfect uit te leggen aan de spelers. “Natuurlijk wil ik alles spelen, maar er is ook zoiets als het team en de samenhang. En als het de ploeg vooruithelpt, dan doe ik wat de coach me vraagt”, besluit hij.