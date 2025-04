Courtois moet zich géén zorgen maken, maar: 'Florentino Perez houdt grote kuis in kleedkamer en stuurt vijf (!) bekende namen naar de uitgang'

Real Madrid wil volgend seizoen met een propere lei herbeginnen. Florentino Perez heeft een duidelijk beeld over wie de sterkhouders moeten zijn. En enkele jongens moéten vertrekken.

Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, Vinicius Junior,… De sterkhouders van Real Madrid zullen ook volgend seizoen het geraamte van de ploeg vormen.

Al beseft ook Florentino Perez dat de kern op dit moment te onevenwichtig is. Met onder anderen Trent Alexander-Arnold en Erling Braut Haaland - jawel, De Koninklijke heeft hem in het vizier - mogen we versterkingen verwachten.

Plaats maken in kleedkamer

Maar dat wil ook zeggen dat er plaats moet gemaakt worden in de kleedkamer. De Spaanse media weten dat vijf spelers de boodschap inmiddels hebben doorgekregen.

Het gaat om David Alaba, Fran Garcia, Lucas Vazquez, Aurélien Tchouameni en Arda Güler. Sommige spelers zijn (zo goed als altijd) basisspeler, maar brengen niet wat van hen wordt verwacht.

Andere coach

Het vernieuwde Real Madrid zal eveneens worden aangestuurd door een andere coach. De Koninklijke is al even in onderhandeling met Xabi Alonso, maar ook Jürgen Klopp is gecontacteerd om orde te scheppen in de chaos.