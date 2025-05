Belgische topclub wil Standard een hak zetten en informeert naar Axel Witsel: verdediger komt meteen met antwoord

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Axel Witsel kan deze zomer heel wat interesse genieten. Een terugkeer naar België is voorgesteld, niet alleen door Standard.

Dit weekend was Axel Witsel terug op het veld om de laatste wedstrijd van het La Liga-seizoen te spelen. Zoals we gisteravond onthulden, is de 36-jarige middenvelder daarna teruggekeerd naar Luik. Om tijd door te brengen met zijn dierbaren, maar waarschijnlijk ook om binnenkort met het Standard-bestuur te praten.

Een terugkeer naar Sclessin, daar denkt iedereen aan. Marc Wilmots als eerste: de nieuwe sportief directeur van de Rouches wil de voormalige Rode Duivel ervan overtuigen om terug te keren naar zijn eerste liefde.

Witsel binnenkort terug in de Jupiler Pro League?

Naast de sportieve meerwaarde die dit zou betekenen, zou het versterken van de lokale verankering ook van groot belang zijn. Maar dit is allemaal nog niet geregeld: de speler zou bijvoorbeeld graag deelnemen aan het Wereldkampioenschap voor clubs met Atletico, terwijl Standard hem wil verwelkomen voor de voorbereiding.

De Luikenaars zijn in ieder geval niet de enigen die hebben gedacht aan een terugkeer van Witsel naar België: La Dernière Heure beweert dat ook Club Brugge geïnformeerd heeft, informatie die we kunnen bevestigen. Maar de Standard-supporters hoeven niets te vrezen: hij wees het meteen af.

Voor Standard is het dus nog mogelijk. Toch blijft het voorlopig afwachten of het allemaal iets oplevert voor de Rouches.