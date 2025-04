Nainggolan doet boekje open over 1B: "Die van Francs Borains die denkt dat hij Maradona is. Weet je wat hij zei?"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Radja Nainggolan heeft al wat meegemaakt in zijn carrière. Toch kijk hij op van wat hij zag, maar vooral hoorde in de Challenger Pro League.

Dat Lokeren-Temse dit seizoen Radja Nainggolan aantrok, daar hebben ze alvast geen spijt van. Hij luidde een grote ommekeer in bij de ploeg, die vanavond start in de Promotion Play-offs.

Maar onderweg maakte Nainggolan toch een en ander mee, zo vertelde hij aan Het Nieuwsblad. "Toen Zulte Waregem hier speelde en ik een corner moest trappen, zaten ze mij allemaal uit te janken, maar als je al bent uitgefloten door 60.000 Juventus-fans, maakt dat weinig indruk", klinkt het.

Nainggolan put er zelfs stimulans uit om nog beter te doen. Na zijn arrestatie werd het nog een pakje erger en konden spelers het niet laten om hem van alles toe te roepen. Zelfs dat hij een drugsverslaafde is.

"Die van Francs Borains die denkt dat hij Maradona is, die Ruiz. Ik snap echt niet waarom zo'n snotneus stoer begint te doen. Als hij dan nog het verschil had gemaakt, oké, maar dat was ook niet het geval. Hij kreeg het deksel op de neus."

Gelukkig waren er voor Nainggolan ook heel wat andere spelers in de Challenger Pro League. Maar onder de indruk, dat was hij van niemand.