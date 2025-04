'Anderlecht plukt ex-speler Club Brugge weg uit Jupiler Pro League'

Anderlecht heeft zich al versterkt op het middenveld met Cédric Hatenboer en ook voorin met Mihajlo Cvetković in de aanval. Ook in de verdediging lijkt er alvast een deal op komst te zijn.

"Ik sta op de radar van Anderlecht." Dat gaf Ahmed Touba onlangs zelf toe. En er is iets van aan: sinds enkele maanden heeft Anderlecht interesse in Ahmed Touba. De Algerijnse verdediger brak door bij Club Brugge onder Michel Preud'homme en heeft zich dit seizoen opnieuw in de kijker gespeeld bij KV Mechelen.

Interesse in Touba

"We hebben deze winter al contact gehad en over enkele weken zullen we ons standpunt bepalen. Het zal een belangrijke beslissing zijn, want ik ben 27 jaar en dat is niet meer zo jong. We zullen de juiste keuze moeten maken", klonk het bij de RTBF.

De situatie is complex: Touba wordt uitgeleend aan Mechelen, maar zijn contract bij zijn moederclub İstanbul Başakşehir loopt ook af. Ondertussen heeft Mechelen een aankoopoptie van 800.000 euro.

Een aantrekkelijk profiel

Volgens Het Nieuwsblad zou KV deze optie willen lichten... om hem vervolgens met winst te verkopen. De bestuurslui beseffen dat de prestaties van de speler in de Mechelse verdediging hem een interessant element maken en dat de interesse deze zomer weer aanwezig zal zijn.

Touba past nog steeds in het gewenste profiel van Anderlecht: een linkervleugelverdediger om het vertrek van Jan Vertonghen op te vangen. Er zou echter ook een Spaanse piste op tafel liggen.