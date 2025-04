BREAKING: Promotiekandidaat voor Jupiler Pro League krijgt vlak voor cruciaal tweeluik héél goed nieuws en heeft licentie binnen

RWDM strijdt nog steeds om promotie naar de Jupiler Pro League. Ondertussen zijn de Brusselaars ook zeker dat ze er zullen mogen aantreden.

RWDM streed tot afgelopen weekend volop mee voor promotie naar de Jupiler Pro League. Uiteindelijk dwongen Zulte Waregem en RAAL La Louvière de rechtstreekse promotie af.

Promotie via play-offs

De Brusselaars doen de komende dagen - vanavond staat de verplaatsing naar Daknam op het programma - een poging om de promotie via de play-offs af te dwingen. Enkele uren voor de start van de wedstrijd Lokeren kwam er héél goed nieuws.

Tot vandaag was RWDM immers nog niet zeker over de proflicentie om in de hoogste afdeling of zelfs de Challenger Pro League te mogen voetballen. De Licentiecommissie stelde zich vragen bij de financiële toestand van de club.

Groen licht

De bestuurders, spelers en fans van RWDM kunnen opgelucht ademhalen. De Brusselse traditieclub heeft groen licht gekregen van de Licentiecommissie. De licentie voor 1A - en dus ook meteen voor 1B - is een feit.

Het nieuws komt overigens op een opvallend moment. De spelers kunnen de promotiestrijd met hernieuwde energie én groen licht aanvatten. De terugwedstrijd staat komend weekend op het menu.