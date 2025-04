Ballengooier Vic Chambaere komt zelf met opvallende reactie: "Het kwam daardoor"

Er werd een schorsing van zes speeldagen, waarvan vier effectief, gevorderd tegen Union-doelman Vic Chambaere. Hij wierp een bal op het veld toen het spel bezig was.

Materiaalman Ibrahim Fadili nam de schuld op zich, maar het was Vic Chambaere, reservedoelman van Union SG die de bal op het veld gooide. Ze mogen zich allebei aan een flinke straf verwachten.

Er werden zes speeldagen waarvan vier effectief gevord voor Chambaere, terwijl Fadili drie speeldagen schorsing kreeg voorgesteld, waarvan twee effectief. De doelman krijgt nog een boete van 5.000 euro en de materiaalman een van 2.500 euro.

Chambaere sprak voor het eerst zelf sinds zijn schandalige actie. "Ik wil me excuseren voor wat ik gedaan heb", begon hij volgens Het Nieuwsblad. "Het was dom en impulsief."

"Het kwam door het feit dat het een beladen wedstrijd was en dan ook nog eens tegen mijn ex-ploeg waar ik nog enkele spelers van ken", gaat hij verder. Wel een opvallende uitspraak.

"Vanaf het moment dat ik de bal losliet, had ik al spijt van wat ik had gedaan. Het is een domme fout van mij die voortkwam uit impulsiviteit en waar ik meteen spijt van had. Ik wil me excuseren ten opzichte van de scheidsrechters omdat ik niet meteen zei dat ik het was. Ik wil me ook excuseren ten opzichte van onze materiaalman die ten onrechte de schuld op zich nam", besluit hij.