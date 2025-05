Alexander Blessin geeft de reden waarom Union SG Anderlecht wel kan kloppen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Voor velen is er dit weekend het laatste struikelblok richting de landstitel. Als Union SG wint van Anderlecht, dan is het kampioen, valt er te horen.

Union SG heeft een puntje voorsprong op Club Brugge in de rangschikking van de Champions’ Play-offs. Voor beide ploegen staat er een cruciaal duel op de agenda.

Leider Union SG speelt de Brusselse derby tegen RSC Anderlecht, Club Brugge moet dan weer tegen KRC Genk aan de bak. Voor heel wat waarnemers zal deze speeldag beslissend zijn. Alexander Blessin, ex-trainer van Union SG, kijkt met veel plezier naar zijn ex-ploeg, die op papier niet echt sterker is dan toen hij er trainer was.

“Het is geen geheim dat ik het voor Noah Sadiki heb”, bekent Blessin aan Het Belang van Limburg. “Hij neemt zijn verantwoordelijkheid door sterke wedstrijden af te leveren. Eigenlijk is het niet fair om er één speler uit te pikken in zo’n sterk geheel. Ik heb het ook voor Castro-Montes, Vanhoutte, Mac Allister, wat een krijger.”

Blessin is ervan overtuigd dat Union SG de titel zal pakken. “Ik denk dat ze effectief nog drie keer moeten winnen. Tegen Anderlecht is dat niet simpel, maar na die verloren bekerfinale gaan die misschien wel een tikje gekregen hebben”, gaat hij verder.

Op bezoek bij Royal Antwerp FC heeft Union SG het nooit gemakkelijk gehad, zo herinnert Blessin zich nog. “Maar als ze ook die match over de streep trekken, maken ze het thuis tegen Gent zeker af”, besluit Blessin.