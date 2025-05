De volgende Belg die een wereldtopper kan worden, Hein Vanhaezebrouck én Alan Shearer kunnen er niet over zwijgen

Als hij nu maar gezond blijft... Dat is wat zowat iedereen denkt over Roméo Lavia, de man die al jaren te boek staat als één van de grootste Belgische talenten ooit, maar dat nog niet ten volle heeft kunnen laten zien. Hij heeft het potentieel om één van de besten op zijn positie te worden.

Dat zijn niet enkel onze woorden, maar ook die van Hein Vanhaezebrouck, die danig onder de indruk was van Lavia's prestatie met Chelsea tegen Liverpool (3-1). "Het is ongelooflijk. Hij draait altijd goed in, speelt vooruit en vindt de juiste oplossing", aldus Hein. Om er nog iets straffer aan toe te voegen: "Als hij fit is, is hij beter dan Rodri."

Beter dan Rodri?

Dat is wel een vergelijking die kan tellen. Rodri is de man die Manchester City dit seizoen enorm miste en die door Pep Guardiola telkens werd aangehaald als reden waarom het niet draaide als de voorbije seizoenen. De 28-jarige Spanjaard is ook een gevestigde waarde in het Europese voetbal en bezorgde zijn land nog de EK-winst vorig jaar in Duitsland, waar hij werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.

Maar het is niet enkel Hein die onder de indruk was. In die bewuste laatste match van Chelsea tegen Liverpool gaf Lavia niet één slechte pass. Alles kwam aan. En het is niet zo dat hij altijd voor de veilige oplossing koos. Lavia is een verdedigende middenvelder die altijd vooruit wil spelen. De Anderlecht-school van Jean Kindermans indachtig.

Chelsea heel voorzichtig

Alan Shearer keek dan ook zijn ogen uit. De Britse analist had ook wel een paar uitspraken over de 21-jarige middenvelder. "Hij controleerde het middenveld en toonde zijn klasse aan de bal", zag de ex-spits. "Je moet je afvragen waar Chelsea had gestaan als de Belg het hele seizoen beschikbaar was geweest."

Ook bondscoach Rudi Garcia hoopt dat hij straks eens maanden aan een stuk zonder blessure kan blijven. Dit seizoen waren het weer de hamstrings en de dij waardoor hij 24 matchen niet selecteerbaar was. Vorig seizoen was hij het hele jaar out.

Bij Chelsea zijn ze dan ook voorzichtig met hem en werken ze hard aan de onderliggende redenen van zijn vele blessures. Ze betaalden niet voor niets 62 miljoen euro voor hem aan Southampton. Zelfs bij Manchester City, dat hem weghaalde bij Anderlecht, zijn ze nog altijd overtuigd dat hij wereldtop zal worden.

Het middenveld van Chelsea is dan wel heel druk bevolkt, maar - ondanks eerdere geruchten - is er geen haar op de hoofden van sportief directeurs Laurence Stewart en Paul Winstanley dat eraan denkt om hem te verkopen of te verhuren. Het potentieel is enorm, tijd om het te laten zien.