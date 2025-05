'Club Brugge wil Ajax aftroeven voor nieuwe groeibriljant: nog één grote reden tot wachten'

Club Brugge is al volop aan het bouwen aan de toekomst. Daarbij zouden ze nu ook in Zuid-Afrika zijn terecht gekomen. Al moeten ze ook de concurrentie van AFC Ajax Amsterdam nog dulden in de strijd om een nieuw goudhaantje.

Club Brugge ziet wel wat in de 18-jarige aanvallende middenvelder Gabriel Amato. Die speelt momenteel in eigen land bij het Zuid-Afrikaanse Cape Town City. Ajax als kaper op de kust "Het is Club Brugge in België dat interesse heeft in de jongeling. Ze kijken naar een combinatie van Zuid-Afrikaanse jongelingen om hun toekomst op te bouwen." "Ja, er is interesse in hem. Men gelooft dat ze zijn ontwikkeling hebben gevolgd, ondanks wat er gebeurt bij Cape Town City", klinkt het bij een insider aan Soccer Laduma uit Zuid-Afrika. Nog geen transfer? Daarmee lijkt Gabriel Amato een optie te zijn voor Club Brugge, al zijn er dus kapers op de kust. Ook Ajax Amsterdam heeft nog steeds interesse in de jonge Zuid-Afrikaan, die dit seizoen al bijna 1500 speelminuten maakte. Rest de vraag: wat wil de speler zelf? Op dit moment zou hij niets willen weten van een transfer. Zijn team staat momenteel voorlaatste in de competitie en heeft nog twee wedstrijden om zich te proberen redden. Eventueel volgen daarna nog play-offs om in eerste klasse te blijven.