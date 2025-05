Rik De Mil maakt straffe vergelijking tussen Bayat en Mannaert

Rik De Mil heeft er een sterk seizoen op zitten met Charleroi. Vanavond kan er een stevige stap richting winst in de Europe Play-offs gezet worden.

Sporting Charleroi speelt vanavond op bezoek bij Westerlo. Als de troepen van trainer Rik De Mil winnen, dan komen ze bijzonder dicht bij de eindwinst in de Europe Play-offs.

“En gezien vanwaar we komen met deze ploeg, zou ik dat als een geweldige prijs zien”, aldus coach Rik De Mil in een gesprek met Het Nieuwsblad.

“Toen ik hier tekende, verklaarden ze mij in Vlaanderen net niet zot. Maar dat is vooral omdat we deze club in Vlaanderen niet goed genoeg kennen. Ik ben hier vanaf de eerste dag heel warm en hartelijk ontvangen en dankzij onze goede start in de play-downs was er ook meteen een klik.”

Ook met voorzitter Mehdi Bayat loopt alles volgens De Mil bijzonder vlot. Hij bestempelt de voorzitter als een heel capabele mens. “In Vlaanderen ziet iedereen hoeveel kwaliteiten iemand als Vincent Mannaert heeft. Wel, dan zet ik Mehdi daar niet ver onder. Voor mij staat hij op hetzelfde niveau als Vincent. Vooral door zijn persoonlijke aanpak.”

Bayat staat er om bekend om af en toe druk op alles en iedereen binnen de club te zetten, maar volgens De Mil is dat altijd gefundeerd. “Hij volgt ook alles van heel dichtbij op, maar laat me wel mijn werk doen. Je moet maar eens een club runnen en die zonder veel inbreng van buitenlands geld gezond proberen te houden. Evident is dat allerminst. En toch doet hij dat al ruim twintig jaar, met een zeer duidelijke visie.”