Charleroi en KVC Westerlo zorgen voor onwaarschijnlijk spektakel op Mambourg in thriller met zeven doelpunten en rode kaart

Charleroi en Westerlo hebben voor spektakel gezorgd op Mambourg. De Zebra's wonnen met 4-3, nadat ze tijdens de rust tegen een 1-2 achterstand aankeken. Charleroi staat na deze zege heel dicht bij de eindwinst in de Europe Play-offs, terwijl Westerlo sowieso geen Europees speelt volgend seizoen.

Charleroi en KVC Westerlo keken elkaar vrijdagavond in de ogen. Voor allebei de clubs was het een cruciale wedstrijd. Charleroi zou bijna zeker zijn van winst in de Europe Play-offs bij een zege, terwijl Westerlo met drie punten de hoop nog levend kon houden.

De thuisploeg begon meteen sterk: na tien minuten spelen kon Stulic Mambourg doen ontploffen door op aangeven van Bernier de openingstreffer te scoren. Westerlo nam de wedstrijd meteen nadien in handen. De Kemphanen speelden kans na kans bij elkaar en verdienden een gelijkmaker. Die kwam er op het halfuur. Sakamoto nam een afvallende bal op de volley en knalde heerlijk in de bovenhoek. Westerlo bleef ook na de 1-1 pushen.

Westerlo erop en erover

En met succes. Keita kopte kort voor rust de bal in het centrum van zijn eigen strafschopgebied. Sakamoto kreeg de bal voor zijn voeten en twijfelde niet: in één tijd scoorde hij de 1-2.

Spektakel voor de rust, maar na de pauze ging de wedstrijd nog een versnelling hoger. Meteen kansen langs beide kanten, maar vooral Charleroi kwam scherp uit de kleedkamer. De thuisploeg speelde heel wat mogelijkheden bij elkaar, maar na een counter kon Frigan er toch nog 1-3 van maken.

Twee minuten later was het wel prijs voor de Zebra's. Jungdal greep helemaal naast een vrije schop van Zorgane. Andreou leek de bal binnen te koppen, maar Stulic tikte uiteindelijk zijn tweede van de avond binnen. Nzita zag zijn gelijkmaker kort na het halfuur afgekeurd worden, maar tien minuten later maakte uitgerekend Heymans er vanop de stip toch nog 3-3 van.

En dan Charleroi erop en erover

Hij had er duidelijk zin in, want meteen nadien volgde een schot van Heymans op de lat. Een dikke vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd kon Keita de 4-3 nog binnenkoppen. Zo besliste hij een onwaarschijnlijke thriller. Vlak voor affluiten pakte Haspolat zijn tweede gele kaart, al zou hij vanwege gele kaarten de volgende wedstrijd toch sowieso missen.

Door deze nederlaag is het over voor Westerlo in de Europe Play-offs. Charleroi telt nu 36 punten, zeven meer dan de Kemphanen. De Zebra's staan zo heel dicht bij de eindwinst in play-off 2.