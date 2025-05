Verdediger Tuur Rommens is hard nadat Westerlo plots alles uit handen geeft tegen Charleroi

Westerlo speelt volgend seizoen sowieso geen Europees voetbal. Verdediger Tuur Rommens was scherp na afloop.

KVC Westerlo en Charleroi zorgden voor spektakel op vrijdag. De Zebra's kwamen 1-0 voor, maar nog voor de pauze ging Westerlo erop en erover, 1-2 ruststand. In de tweede helft maakte Frigan er al snel nog 1-3 van.

Maar daarna liep alles in het honderd voor Westerlo. 2-3, 3-3 (uitgerekend Heymans) en tenslotte zelfs nog 4-3. Door deze nederlaag bedraagt het verschil tussen de twee clubs zeven punten, met nog twee wedstrijden te gaan.

Verdediger Tuur Rommens kwam na afloop bij DAZN uitleggen wat er misliep. "Het ontbrak wat aan scherpte in onze eigen zestien. Ik denk dat we te makkelijk de tegendoelpunten pakken, het zijn volgens mij allemaal individuele fouten", zei hij.

Rommens was scherp voor zijn eigen ploeg. "Charleroi strafte het goed af, al is het zeker niet alleen hun verdienste. Wij hebben hen heel hard geholpen vandaag."

Charleroi zat na de rust plots heel goed in de wedstrijd. Zelfs na de 4-3 kwam Westerlo niet dicht bij een nieuwe gelijkmaker. "Ik denk dat de energie wat minder was bij ons, het was een lang seizoen maar dat is voor iedereen zo. Nadat we 4-3 achterkwamen, deden we te weinig om nog een doelpunt te scoren", besluit Rommens.