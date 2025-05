Efficiënt Dender wint met droge forfaitcijfers van mak OH Leuven

Eigenlijk stond er niets meer op het spel tussen Dender en Oud Heverlee Leuven maar dat kon Dender niets deren. De Kadavers van Vincent Euvrard toonden zich enorm efficiënt en wonnen met 5-0 van OHL. Na een halfuur stond het al 4-0, Berte legde de eindstand vast.

De strijd in de Europe Play Offs zit er sinds vrijdag op maar de resterende wedstrijden moesten nog wel gespeeld worden. Zulke wedstrijden kunnen een paar richtingen opgaan. Een zieltogende eindeseizoenswedstrijd of toch nog een spectaculaire pot voetbal?

4-0 na amper halfuur

Dender toonde vooral dat het de voorbije weken aan zijn efficiëntie gewerkt heeft. De Kadavers kwamen na amper 6 minuten al op voorsprong via Hrncar die Osifo van de bal zette en dan de bal terugkreeg van Nsimba om vrijstaand Leysen te kloppen met een strak, overhoeks schot.

OHL reageerde met een afstandsschot tegen de paal van George en verzamelde over de hele eerste helft maar liefst 64% balbezit maar de doelpunten vielen aan de overkant want na een corner leek Pletinckx het gevaar te kunnen ontzetten. De bal botste uit de 16 tot bij Goncalves die niet twijfelde en met een vluchtschot de 2-0 op het scorebord zette.

We waren nog geen halfuur onderweg maar de doelpuntenkermis was nog niet gedaan. Nsimba zorgde voor de 3-0 na een knappe dribbel, Rodes zorgde voor de 4-0 stand bij rust na een corner. OHL kwam via Oscar Gil nog dicht bij een doelpunt maar de bal raakte van dichbij niet voorbij Dietsch.

Magere tweede helft

Coleman greep in bij rust door Verlinden en Ikwuemesi erin te zetten maar het bracht niet veel zoden aan de dijk. OH Leuven had nog steeds de geruime meerderheid van het balbezig maar kon met een xG van 0,06 niet in de buurt van het doel van Dietsch komen.

De thuisploeg had zijn zaakjes in het openingshalfuur al geregeld en ging na rust niet te wild op zoek naar een vijfde doelpunt. Invaller Berte was nog het meest bedrijvig in zijn zoektocht naar een doelpunt maar zijn schoten gingen eerst over, daarna naast.

In het slot kwam OHL nog heel dicht bij een eerredder maar Dietsch was erop gebrand om zijn netten schoon te houden. Mijatovic verlengde een corner van Schrijvers goed richting tweede paal, Dietsch duwde de bal uit zijn goal. In de rebound wist ook Ikwuemesi ook niet te komen.

De kelk moest uiteindelijk toch nog leeg tot de bodem voor OH Leuven want aan de overkant ging de bal er wel nog in in de 90e minuut. Leysen lag eerst nog in de weg maar was kansloos op het schot van Berte een tiental seconden later die vrij mocht uithalen nadat hij Pletinckx in de wind zette.

Er stond niets meer op het spel voor beide ploegen maar toch zal de nederlaag wrang smaken voor de bezoekers en zoet voor de thuisploeg. Zo wordt het nog een lang seizoenseinde voor Chris Coleman en Co.