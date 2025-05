OH Leuven-spelers komen met stevig statement na miskleun in Denderleeuw en doen geste naar fans, Chris Coleman bijt van zich af

Ook voor OH Leuven is het seizoen zo goed als voorbij. In de Europe Play-offs is het nu al duidelijk dat Charleroi de barrages mag spelen. De Leuvenaars speelden al veel gelijk, maar in Dender leek het werkelijk nergens naar.

In een dramatische eerste helft maakte Dender er in geen tijd 4-0 van. De late vijfde treffer maakte de pil enkel maar bitterder. Ook voor de supporters die mee waren gekomen naar Dender. Busreis terugbetaald De busreis van Leuven naar Denderleeuw is op zich niet zo ver, maar geamuseerd hebben de supporters zich allerminst. En dus komen ze bij OH Leuven wel met een mooi statement. Een dikke honderd supporters kwamen mee met de Leuvenaars. De busreis en tickets betalen de spelers aan hen terug - het minste wat ze konden doen, lijkt het wel aan te voelen. Ondertussen is de vraag stilaan of Chris Coleman alles nog op de rails krijgt. Waarom niet blijven? “Ik denk wel dat de spelers voor hun coach willen vechten. Ik heb echt het gevoel dat de spelers nog achter mij staan. Dit zijn twee slechte wedstrijden. Ik weet dat het hedendaags voetbal is, maar het zijn geen vijf wedstrijden. Ik ben verbaasd." Volgens Coleman kan het zeker nog goed komen: "Waarom zou ik niet kunnen blijven? Wat waren mijn doelen toen ik aankwam? Overleven en misschien Europa halen", aldus Coleman bij Het Nieuwsblad.