OHL met schaamrood op de wangen na forfaitnederlaag in Dender: Meegereisde fans krijgen compensatie van spelers

OHL beleefde zondagavond een zware teleurstelling bij Dender, waar het met 5-0 werd afgedroogd. Na de vernederende nederlaag gaf verdediger Ewoud Pletinckx toe dat de excuses wel degelijk op hun plaats waren richting de meegereisde supporters.

"Een pluim voor de supporters, ze zijn blijven zingen en sfeer maken", zei Pletinckx in Het Nieuwsblad. "Ze gaven ons nadien een duidelijke boodschap: we spelen met een badge op ons shirt. Ze verwachten dat wij dat met volle honderd procent doen en dat was niet het geval."

De wedstrijd begon slecht voor OHL, want al na zes minuten stond het 1-0 voor Dender. David Hrncar veroverde de bal op de helft van Leuven, kreeg de bal terug van Nsimba Bruny en twijfelde niet om de openingstreffer tegen de touwen te trappen.

Niet veel later kwam Dender opnieuw op voorsprong, dit keer door een schitterende volley van Bryan Goncalves. Na een hoekschop belandde de bal bij de Fransman, die met een perfecte volley richting de winkelhaak OHL-doelman Leysen versloeg.

Na twintig minuten stond het al 3-0 voor Dender. Nathan Rodes zorgde zelfs nog voor een 4-0 ruststand. In de slotfase bekroonde Mo Berte zijn sterke invalbeurt met een doelpunt, waarmee hij de pijn voor OHL nog verder vergrootte en de 5-0 eindstand vastlegde.

Schaamrood op de wangen

Het werd een forfaitnederlaag voor de Leuvenaars, die nu dringend iets moeten veranderen om hun seizoen nog enigszins positief af te sluiten. De schaamte was dan ook groot bij de Leuvense spelers, die de busreis van de supporters en de tickets met schaamrood op de wangen zullen moeten terugbetalen.