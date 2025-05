Verdediger leidt ultieme vernedering van OHL in, met dank aan speciale training

FCV Dender heeft zich zondagavond eindelijk beloond voor zijn dominantie in de afgelopen wedstrijden tegen OH Leuven. Waar de ploeg eerder vaak domineerde zonder te scoren, werd het dit keer een overtuigende 5-0 overwinning.

Het was vooral de eer die op het spel stond voor Dender, na een seizoen waarin ze eerder al bewezen in staat te zijn grote tegenstanders het moeilijk te maken. Coach Vincent Euvrard, die de kans kreeg om te roteren, hield vast aan zijn basiself.

Verdediger Bryan Goncalves was de grote uitblinker met zowel een prachtige goal als een assist. In de aanval liet de centrale verdediger zijn kwaliteiten zien met een prachtige volley als doelpunt.

“Het is de mooiste goal uit mijn carrière. Daar moet ik niet over liegen. Het toppunt is dat we deze week op stilstaande fases trainden", liet de verdediger weten in De Gazet van Antwerpen.

"Zowel mijn assist als mijn goal was het gevolg van ingestudeerde nummers. Ik draag die goals dan ook op aan de trainers", vertelt Goncalves met een glimlach.

Dender toont karakter

Met de 4-0 voorsprong op zak gingen de Dender-spelers rusten, maar het was duidelijk dat ze niet op hun lauweren zouden rusten. “Dender staat voor karakter," zegt Goncalves.

“Vorig seizoen was ik er nog niet, maar Dender speelde toen nog tegen teams als Francs Borains. Nu zit de club op een hoger niveau en moeten we steeds het volle pond geven.”