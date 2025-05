Rik De Mil komt met mooie woorden voor team, maar noemt één speler in het bijzonder

Sporting Charleroi won een spektakelduel met 4-3 van Westerlo. De eindzege in de Europe Play-offs komt nu wel heel erg dichtbij.

Rik De Mil kwam met Sporting Charleroi in eigen huis tegen Westerlo op een 1-3-achterstand, maar uiteindelijk werd het nog 4-3. De winning goal kwam van Cheick Keita.

“Voor zulke wedstrijden ben je coach. Om nadien je spelers en supporters zo te zien. Daarvoor werk je een heel jaar. Ik was niet ongerust na de 1-3, want we zaten goed in de tweede helft. Het kon evengoed 2-2 zijn”, vertelt De Mil aan Sporza.

Vooral mentaal was zijn ploeg bijzonder sterk bezig. “Ik had een voorgevoel dat we nog iets konden rechtzetten. De 4-3 staat symbool voor hoe de ploeg heeft gewerkt, voor de geest van deze ploeg. En ook voor Keita, ook al stond hij niet vaak in de basis. Zo zie je dat iedereen belangrijk is.”

Deze zege brengt de eindwinst nu wel heel erg dichtbij voor De Mil en Charleroi. Hij zal dan ook de wedstrijd van KV Mechelen van dichtbij volgen.

“Al is dat voor mij alleen om mijn tegenstander te analyseren. Het is niet gedaan na dit weekend, we blijven doorgaan tot het einde. Nu een klein feestje, want we mogen niet vergeten om te genieten van een overwinning”, klinkt het.