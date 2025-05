Daan Heymans spreekt zich duidelijk uit over eventuele transfer naar KRC Genk

KRC Genk heeft zijn pijlen gericht op Daan Heymans. Dat nieuws is al even bekend en er lijkt geen enkele partij te zijn die het nieuws ontkent. De aanvallende middenvelder liet zich nu zelf uit over de situatie.

Daan Heymans was alweer beslissend bij Charleroi, opnieuw tegen KVC Westerlo. Hij scoorde vrijdag de 3-3 gelijkmaker vanop de stip in de 4-3 overwinning. Heymans stond er weer op een belangrijk moment. De Belg lijkt klaar voor de volgende stap en beseft dat zelf ook. "Ik word nog 26 dit jaar, dus ik denk dat ik op het hoogste niveau van mijn carrière aan het spelen ben", zegt hij bij Het Laatste Nieuws. "Ik heb een heel constant seizoen en ben klaar voor de stap hogerop. Ik zeg al weken dat er gesprekken gaande zijn tussen mezelf, Charleroi en Racing Genk", gaat hij verder. Heymans verbergt zijn intenties duidelijk niet. "Ik zou graag de transfer naar Genk maken, maar er moeten natuurlijk drie partijen akkoord gaan en dat is op dit moment nog niet het geval", spreekt hij klare taal over een eventuele transfer naar de Limburgers. "Ik wacht dus geduldig af en geef op dit moment alles om Charleroi een Europees ticket te geven", besluit Heymans. Charleroi zette vrijdag een grote stap richting eindwinst in de Europe Play-offs door de laatste hoop af te nemen van Westerlo.