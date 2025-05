Westerlo-coach Timmy Simons doet mooie belofte na verloren spektakelstuk tegen Charleroi die de fans zullen appreciëren

De neutrale supporter kreeg vrijdagavond een geweldige wedstrijd te zien met Charleroi-Westerlo. Een ware thriller eindigde uiteindelijk op 4-3.

De supporters die vrijdag aanwezig waren op Mambourg kregen waar voor hun geld. Charleroi kwam snel op voorsprong, maar nog voor de rust zorgde een brace van Sakamoto voor een 1-2 ruststand.

Frigan scoorde al snel de 1-3, waarna Charleroi plots zwaar begon de te domineren. De match eindigde op 4-3 in het voordeel van de Carolo's. Dat betekende ook meteen dat Westerlo geen kans meer zou maken op de eindwinst in de Europe Play-offs.

"We hebben enorm veel doelpunten en knappe acties langs beide kanten gezien. Met een paar heel knappe goals. Eerste helft was voor ons, tweede helft voor hen", analyseerde Westerlo-coach Timmy Simons achteraf volgens Sporza.

"Dan is het jammer dat je niet met een beter resultaat kan vertrekken. Ik ben tevreden met wat de jongens gebracht hebben. Maar je mag toch die doelpunten niet zomaar weggeven, die foutjes moeten eruit", gaat Simons verder.

De Belgische trainer wil niet negatief zijn. Afsluiten doet hij met een mooie belofte die de fans nog zullen appreciëren. "Want het kost extra moeite om dan een nieuwe goal te maken. We zijn nog iets te gretig in het lezen van het spel, maar dat kan ik hen niet verwijten. We zullen blijven spektakel brengen tot op het einde, ook al is Europa weg."