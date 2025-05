Michel Louwagie komt met bijzondere woorden over Sven Kums

Sven Kums kondigde deze week zijn afscheid aan. Hij zet bij KAA Gent op het einde van het seizoen een punt achter zijn professionele loopbaan.

De kogel is door de kerk. Sven Kums zien we volgend seizoen niet meer terug op de Belgische voetbalvelden. Hij hangt zijn schoenen aan de haak.

Michel Louwagie heeft altijd op goede voet met Kums kunnen werken. “Sven wist altijd wat hij wou in onderhandelingen. Na zijn Gouden Schoen bijvoorbeeld wilde hij meer verdienen. Maar hij stelde nooit exuberante eisen - ik heb er andere gekend.”

Ook dure auto’s zeggen Kums niks. Volgens Louwagie is Kums altijd zichzelf gebleven en verdient hij daarvoor heel veel respect.

“Ik herinner me dat het moeilijk was om hem in 2014 los te weken bij Zulte Waregem. Maar Hein moest hem absoluut hebben. We hebben doorgezet. Gelukkig maar”, gaat Louwagie verder.

“In mijn periode is hij de belangrijkste speler geweest. Hij is een echte ‘Gent-man’ geworden. In Brugge heb je Hans Vanaken, in Gent heb je Sven Kums”, besluit hij.