'Het gaat heel hard bij RSC Anderlecht: zomertransfer drie én vier in de pijplijn'

De transferperiode van Anderlecht belooft echt wel een stevige te gaan worden. Met heel wat vertrekkende spelers en heel wat aanwinsten op komst zal er veel veranderen bij de Brusselse club.

Sportief directeur Olivier Renard is al actief bezig met de volgende zomerse transferperiode. Inao Oulai (SC Bastia) en Oskar Pietuszewski (Jagiellonia) worden genoemd als mogelijke transfers door de Belgische sportjournalist Sacha Tavolieri.

