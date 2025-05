DONE DEAL: KAA Gent troeft Club Brugge, Anderlecht, Dender en Ajax af voor jonge aanvaller

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent zet stappen in de goede richting met oog versterking naar de toekomst toe. De handtekening van Simon Buggea is ondertussen ook helemaal rond. En zo worden ook een aantal interessante teams afgetroefd.

Simon Buggea zag binnenkort zijn contract aflopen bij Seraing uit de Challenger Pro League. En dus kon hij de voorbije weken en maanden transfervrij al spreken met andere geïnteresseerde ploegen.

Gent haalt het in de strijd voor Buggea

Het zal uiteindelijk KAA Gent gaan worden voor de 17-jarige aanvaller. De Belgische international bij de U19 werd nochtans door heel wat verschillende ploegen op de voet gevolgd.

Onder meer Ajax stuurde scouts naar de wedstrijden van Seraing voor Buggea, maar ook Anderlecht, Club Brugge en Dender zagen wel wat in de jonge aanvaller. Gent stond er echter het dichtste bij. Er is al een tijdje een persoonlijk akkoord, nu is er ook een deal gesloten tot juni 2030.

Na het seizoen zal hij in eerste instantie bij Jong Gent aansluiten. Er zouden echter doorgroeimogelijkheden liggen om vrij snel door te groeien naar de A-kern.

Zijn transferwaarde wordt geschat op 400.000 euro volgens Transfermarkt. Hij scoorde dit seizoen twee keer in de Challenger Pro League. Momenteel revalideert hij van een meniscusletsel, maar tegen het nieuwe seizoen moet hij helemaal fit zijn.